Экс-сотрудников и клиентов банка осудили за хищение 250 млн рублей

Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к лишению свободы на сроки от 4 до 6,5 года восьмерых обвиняемых в хищение более 250 млн рублей, принадлежащих коммерческому банку, еще троим назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры города Москвы суд приговорил Синицына к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, Петрова - к шести годам лишения свободы, Синицыну - к пяти годам лишения свободы. Якушкина, Лаповок, Чернявский, Мирохин, Якунин осуждены на четыре года лишения свободы каждый", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В прокуратуре добавили, что все они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Коротаевой, Пузенковой и Петровой назначено наказание в лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года каждой.

Сергей и Ольга Петровы, Андрей и Оксана Синицыны, Валентина Якушкина, Андрей Лаповок, Андрей Чернявский, Алексей Мирохин, Марина Коротаева, Василий Якунин и Людмила Пузенкова признаны виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата).

Как отметили в прокуратуре, с мая 2014 по декабрь 2016 года участники организованной группы из числа сотрудников АКБ "Банк на Красных Воротах" в составе председателя правления банка Синицына, его первого заместителя Петрова, начальников управления кредитования Синицыной, кассового узла Якушкиной, управления информационно-технического обслуживания Лаповока, заместителя директора департамента инвестиционных проектов Мирохина, секретаря правления Коротаевой, системного администратора Якунина и эксперта сектора депозитарного учета банка Пузенковой заключили от имени банка девять кредитных договоров. При этом они вовлекли в указанную деятельность клиентов банка Петрову и Чернявского, организовав выдачу заведомо невозвратных кредитов.

"В результате действий участников организованной группы банку причинен ущерб на общую сумму более 250 млн рублей", - добавили в надзорном ведомстве. Уголовное дело в отношении других соучастников выделено в отдельное производство.