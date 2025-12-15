Жителя Белоруссии приговорили к четырем годам колонии за реабилитацию нацизма

Помимо этого обвинения мужчине инкриминировали возбуждение национальной, религиозной и иной социальной розни, а также публичное оскорбление президента республики

МИНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Суд Брестской области Белоруссии приговорил жителя региона к четырем годам лишения свободы за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление президента республики. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Прокуратура Брестской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 22-летнего безработного жителя Ивацевичского района - ему инкриминированы реабилитация нацизма, возбуждение национальной, религиозной и иной социальной розни и публичное оскорбление президента Республики Беларусь", - говорится в тексте.

Установлено, что обвиняемый, бросив обучение в колледже, не предпринял попыток трудоустройства и в течение нескольких лет находился на содержании родителей. Изучая публикации в сети интернет по военной тематике, он стал увлекаться идеологией нацизма. Кроме того, обвиняемый многократно в общедоступных Telegram-чатах размещал сообщения, выражая и навязывая другим пользователям крайнюю степень неприязни к представителям восточнославянских народов и последователям ислама.

"В судебном заседании обвиняемый признал вину в полном объеме, раскаялся и объяснил поведение влиянием деструктивных социальных сетей. С учетом представленных государственным обвинением доказательств Брестский областной суд постановил обвинительный приговор. Окончательно назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима", - пояснили в прокуратуре.

Там отметили, что приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.