В Дербенте по факту смерти роженицы завели уголовное дело

Идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 15 декабря. /ТАСС/. Следователи по факту смерти роженицы в Дербенте возбудили уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

"Дербентским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Дагестан по факту смерти пациентки в медицинском учреждении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в декабре 2025 года в одном из медицинских учреждений города Дербента в результате возможного ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей при проведении мероприятий, связанных с родами, умерла 34-летняя местная жительница.

"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных лиц", - добавили в СУ СК РФ по Дагестану.