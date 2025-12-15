Главу самарского территориального фонда ОМС Романова объявили в розыск

По какой статье завели уголовное дело, не уточняется

Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Самарской области Владислав Романов © Официальная страница ТФОМС Самарской области

САМАРА, 15 декабря. /ТАСС/. Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Самарской области Владислав Романов объявлен в розыск, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Да, он находится в розыске как подозреваемый", - сказала собеседница агентства. По какой статье возбуждено уголовное дело, не уточняется. Расследованием дела занимается полиция. Там ситуацию комментировать отказались.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев инициировал проверку деятельности самарского территориального фонда. 10 октября на совещании правительства глава региона не принял доклад Романова. В частности, вопросы вызвал уровень освоения межбюджетных трансфертов фондом.