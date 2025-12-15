Жителей Изербаша предупредили о перебоях с водой из-за аварии

Гидравлический удар повредил магистральный водовод

МАХАЧКАЛА, 15 декабря. /ТАСС/. Повреждение магистрального водовода оставило Избербаш без стабильного водоснабжения. Перебои возможны до 18 декабря, сообщает Единый оператор Республики Дагестан.

"В результате аварийного отключения электроэнергии на подстанции в Каспийске была обесточена насосная станция первого подъема (НС-1), что привело к приостановке подачи воды. После восстановления электроснабжения и повторного запуска НС-1 возник гидравлический удар, который вызвал прорыв магистрального водовода диаметром 630 мм в районе села Манскент. В связи с этим, в период с 15 по 18 декабря возможны перебои в системе водоснабжения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к месту прорыва выехала аварийная бригада с привлечением трех единиц специализированной техники.