На трассе Пермь - Екатеринбург за день произошло 10 ДТП

Это случилось из-за снега и гололедицы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. На трассе Пермь - Екатеринбург в Ачитском районе Свердловской областиза день произошло 10 ДТП с участием 17 машин из-за снежного наката и гололедицы. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции по региону.

"Из-за сильного снегопада и ухудшения погодных условий в Свердловской области значительно осложнилось движение. Дорожное покрытие на большинстве магистралей региона заснежено, отмечается снежный накат и гололедица. <…> На 191-м километре данной трассы зафиксировано 6 ДТП с участием 11 транспортных средств. Кроме того, на 209-м километре этой же автодороги произошло 4 ДТП, в которых участвует около 6 автомобилей", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в инцидентах пострадавших нет. На дороги выведены сотрудники Госавтоинспекции.

Как ранее 15 декабря сообщили в Госавтоинспекции, из-за плохих погодных условий движение на участке с 160-го по 222-й километр трассы Пермь - Екатеринбург было ограничено.

По данным Уральского гидрометцентра, за прошлые сутки больше всего осадков зафиксировано на севере Свердловской области - до 17 мм. Высота снежного покрова в регионе составляет от 15 до 34 см.