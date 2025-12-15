В Брянской области с поставщика медоборудования взыскали более 20 млн рублей

Компания поставила девять некачественных аппаратов искусственной вентиляции легких для новорожденных и детей

Редакция сайта ТАСС

БРЯНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Компания, поставившая девять аппаратов искусственной вентиляции легких для новорожденных и детей в Брянскую областную детскую больницу, вернула 20,7 млн рублей за некачественную поставку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"По иску прокуратуры Брянской области с поставщика взыскано свыше 20,7 млн рублей за поставку некачественного медоборудования", - говорится в сообщении.

Установлено, что в мае 2022 года ООО "Экстрамед" поставило в Брянскую областную детскую больницу девять аппаратов искусственной вентиляции легких для новорожденных и детей, сумма контракта составила более 20,7 млн рублей. Оборудование не соответствовало требованиям качества, прокуратура региона обратилась в арбитражный суд Брянской области с иском о взыскании с поставщика средств в доход регионального бюджета.

По ходатайству прокуратуры на средства поставщика был наложен арест, также суд ввел запрет на совершение сделок в отношении пяти автомобилей, принадлежащих фирме. "Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме", - сказано в сообщении.