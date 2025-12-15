Нижегородцу, который делал мумии из умерших, продлили принудительное лечение

Речь идет об Анатолии Москвине

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 декабря. /ТАСС/. Жителю Нижегородской области Анатолию Москвину, который делал мумии из умерших девочек, продлили принудительные меры медицинского характера. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

"Продлили принудительные меры медицинского характера на 6 месяцев", - сказала собеседница агентства.

Москвин находится на принудительном лечении после приговора в 2012 году, который вынес Ленинский районный суд. Москвин на протяжении длительного времени на территории Нижегородской и Московской областей раскапывал могилы девочек, извлекал их тела и изготавливал из них мумии, которые хранил в том числе у себя дома. При обыске в его квартире было найдено более 20 мумифицированных тел. В ходе судебного расследования экспертиза признала Москвина невменяемым и направила на принудительное лечение. В прошлом осужденный являлся ученым-некрополистом - изучал историю кладбищ, их сохранение.