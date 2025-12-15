В Подмосковье автобус с 17 пассажирами врезался в ограждение

Пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Рейсовый автобус врезался в барьерное ограждение в Ногинске из-за плохого самочувствия водителя, по предварительным данным, пострадавших среди 17 пассажиров нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло на улице Индустриальная. "По предварительной информации, водитель, управляя рейсовым автобусом марки ЛиАЗ, из-за плохого самочувствия не справился с управлением и совершил наезд на барьерное ограждение. Бригадой медицинской службы водителю была оказана помощь. В настоящее время никто из 17 пассажиров, находившихся в автобусе, к медикам не обращался", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.