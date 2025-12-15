В ДРК при опрокидывании судна погибли по меньшей мере 30 человек

Спасены 30 человек, остальные считаются пропавшими без вести

ПРЕТОРИЯ, 15 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 30 человек утонули при опрокидывании судна на реке Кванго на западе Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщил новостной портал Actualite.

На борту судна находились более 100 человек, отмечает издание. Из воды извлечены 30 тел. Спасены 30 человек. Остальные считаются пропавшими без вести.

На судне находились в основном учителя, которые добирались в региональный центр для получения зарплаты.

Причины кораблекрушения устанавливаются. Очевидцы сообщают, что судно опрокинулось в результате столкновения.