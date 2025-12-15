В Белгороде из-за ночной атаки ВСУ повреждены более 100 квартир и ИЖС

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, также пострадали ангары промышленного предприятия

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

БЕЛГОРОД, 15 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали Белгород ночью 15 декабря, повреждены 108 квартир и частные дома. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На данный момент зафиксированы повреждения по 108 квартирам и ИЖС. Основной характер - выбитые стекла окон и балконов. Увидел организованный процесс: городская управа приступила к обходу квартир, составляет акты повреждений. Еще ночью начали закрывать тепловой контур пленкой и плитами пенополистирола", - написал глава региона, добавив, что тепловой контур уже закрыт в 77 помещениях, еще в 26 сейчас идут работы.

Подрядчик на восстановительные работы определен, сейчас в поврежденных помещениях проходят замеры. По словам губернатора, новые окна для поврежденных квартир и ИЖС должны прийти до Нового года, бригады приступят к их установке в зависимости от погодных условий. Также сильно пострадало остекление двух близстоящих домов, которые находятся в процессе строительства, необходим замер повреждений.

В результате ночной атаки ВСУ также повреждены ангары промышленного предприятия. Гладков поручил своему первому заместителю по экономике Илье Пономареву помочь бизнесу с получением господдержки за понесенный ущерб.