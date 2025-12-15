Экс-депутата Клинцовского горсовета Брянской области осудили за обман бойца СВО

Владимиру Реуку назначили 10 лет колонии общего режима и штраф в размере 960 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

БРЯНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Клинцовский городской суд Брянской области признал бывшего депутата Клинцовского городского совета Владимира Реука виновным по делу о мошенничестве и покушении на мошенничество, назначив ему 10 лет колонии общего режима и штраф в размере 960 тыс. рублей. Экс-парламентарий пообещал участнику СВО освобождение от военной службы за деньги, сообщили в пресс-службе суда.

"По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний с наказанием, ранее назначенным по приговору Клинцовского городского суда, Реуку окончательно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 960 тыс. рублей и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах местного самоуправления, сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Владимир Реук признан виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и в покушении на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как установил суд, ранее осужденный за аналогичные преступления фигурант дела, являясь депутатом горсовета, обманом похитил деньги участника специальной военной операции. Сообщается, что бывший депутат обещал бойцу освобождение от дальнейшего участия в СВО, не имея фактической возможности это сделать. В другом случае (по эпизоду о покушении на мошенничество) фигурант не довел противоправные действия до конца, поскольку участник СВО отказался передавать деньги. "В судебном заседании Реук виновным себя не признал", - отмечается в сообщении пресс-службы.