Обвиняемому в истязаниях владимирскому депутату Малышеву продлили арест

Он будет находиться под стражей до 7 июня 2026 года

ВЛАДИМИР, 15 декабря. /ТАСС/. Суд продлил срок содержания под стражей депутату совета народных депутатов Собинского муниципального округа Владимирской области Николаю Малышеву, обвиняемому в похищении, использовании рабского труда, поджогах и иных преступлениях против местных жителей, до 7 июня 2026 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Малышеву продлили срок содержания под стражей до 7 июня 2026 года", - сказали в ведомстве, добавив, что следующее судебное заседание состоится в 10:30 26 декабря.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК России по региону сообщали, что Малышев обвиняется в совершении, в том числе в составе организованной группы, 18 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 127.2 (использование рабского труда), ч. 2 ст. 126 (похищение), ч. 2 ст. 117 (истязание), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 2 ст. 213 (хулиганство), ч. 1 и ч. 2 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение и перевозка оружия), ч. 4 ст. 158 (кража), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение и повреждение имущества) УК РФ. К уголовной ответственности, помимо него, привлекается еще семь человек, включая еще одного депутата того же совета.

Следствием установлено, что Малышев создал организованные преступные группы из лиц своего окружения, в соучастии с которыми с января 2022 по октябрь 2024 года совершил множественные преступления против личности, собственности и общественной безопасности. На автомойке в городе Лакинске, принадлежащей обвиняемому, фигуранты принуждали работать троих мужчин, один из которых был похищен и против его воли перемещен на автомойку с применением насилия. Обвиняемые не выплачивали потерпевшим заработную плату, за провинности применяли к ним насилие, избивая кулаками, предметами, обливая холодной водой и надевая наручники.

Узнав, что один из работников стал военнослужащим, фигуранты обманом убедили его передать им банковскую карту с поступавшими выплатами и похитили с его счета более 3,7 млн рублей. Кроме того, в целях получения выплат был оформлен фиктивный брак с участницей преступления. Также по указанию Малышева фигуранты повредили и подожгли помещения шиномонтажа, торгового павильона и несколько автомобилей в Лакинске, а также похитили у местных жителей автомобиль Lada Kalina, мотоцикл Honda и квадроцикл Stels. Помимо этого, Малышев незаконно приобрел и хранил огнестрельное оружие и патроны. Общий ущерб от действий фигурантов составил около 7 млн рублей.