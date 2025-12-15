Обвиняемого в организации восьми убийств в Оренбуржье в 2013-2020 годах задержали

Расследование уголовного дела продолжается

ОРЕНБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Обвиняемый в организации восьми убийств, совершенных на территории Оренбургской области в 2013-2020 годах, задержан на территории Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации.

"7 декабря 2025 года на территории города Москвы при пресечении преступных деяний Алексей Худаев был задержан. Ему предъявлено обвинение в организации и руководстве преступной группы, участники которой совершали заказные убийства предпринимателей и иные преступления (ч. 2 ст. 167 УК РФ, п. "а", "в", "ж", "з", "и", "к" ч. 2 ст.105 УК РФ, ч. 4 ст. 166 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 166 УК РФ, ч. 3 ст. 166 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Главным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело о заказных убийствах и иных преступлениях, совершенных организованной преступной группой в период с 2013 по 2020 годы на территории Оренбурга и Оренбургской области.

"Были получены доказательства об убийствах не менее восьми человек, в том числе семилетнего ребенка, совершенных группой из пяти человек, в отношении которых уголовные дела рассмотрены судом с вынесением обвинительных приговоров", - говорится в сообщении.

При этом Алексей Худаев, обвиняемый в организации данных преступлений, находился в розыске. Судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.