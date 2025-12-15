ФБР и Минюст предотвратили террористическую атаку в Калифорнии

Она планировалась в канун Нового года радикальной пропалестинской группировкой

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции США в ходе совместной работы с Федеральным бюро расследований (ФБР) предотвратило террористическую атаку, которая планировалась в штате Калифорния в канун Нового года радикальной пропалестинской группировкой. Об этом сообщила генеральный прокурор США Пэм Бонди.

"После тщательного расследования Министерство юстиции совместно с ФБР предотвратили то, что могло стать масштабным и ужасающим террористическим актом в Центральном округе Калифорнии (округ Ориндж и Лос-Анджелес). "Фронт освобождения Черепашьего острова" - крайне левая, пропалестинская, антиправительственная и антикапиталистическая группировка - готовилась к проведению серии взрывов на нескольких объектах в Калифорнии, начиная с кануна Нового года", - говорится в сообщении главы ведомства в X.

Бонди подчеркнула, что члены группировки также планировали совершить нападение на агентов Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) и их спецтехнику. "Мы продолжим преследовать эти террористические группировки и предадим их правосудию", - подчеркнула генпрокурор.

Директор ФБР Кэш Пател, в свою очередь, отметил, что ведомство в минувшие выходные задержало четырех человек по подозрению в подготовке теракта. Пятый член группировки, который предположительно готовил отдельное преступление, был задержан в Лондоне. "Наши следователи и партнеры из правоохранительных органов проделали отличную работу, которая, несомненно, спасла бесчисленное количество жизней", - подчеркнул Пател в X.