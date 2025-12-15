На Херсонщине из-за обстрела ВСУ тяжело ранен мужчина

По словам главы округа Павла Филипчука, из-за украинской атаки также разрушены хозяйственные постройки, гараж и кухня

ГЕНИЧЕСК, 15 декабря. /ТАСС/. ВСУ атаковали село Васильевка Каховского округа Херсонской области, мужчина получил тяжелое ранение. Об этом сообщил глава округа Павел Филипчук.

"Два прилета. Сегодня. Сейчас. Васильевка, частный сектор. Пострадал мужчина - ранение брюшной полости и ног. В тяжелом состоянии доставлен в Каховскую ЦРБ", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава округа добавил, что в результате обстрелов в селе разрушены хозяйственные постройки, гараж и кухня.