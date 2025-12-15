The Nation: в Нигерии боевики захватили по меньшей мере 18 пассажиров автобуса

Уже удалось освободить 11 заложников

ХАРАРЕ, 15 декабря. /ТАСС/. Неизвестные напали на автобус в Нигерии и увели в неизвестном направлении по меньшей мере 18 его пассажиров. Как сообщила газета The Nation, инцидент произошел в штате Эдо на юго-западе страны.

По данным представителя полиции штата Эно Икоэдема, неизвестные вооруженные люди открыли огонь по автобусу из засады на трассе между городами Бенин и Акуру. Затем злоумышленники атаковали машину и захватили заложников.

Полиция совместно с подразделениями армии начала преследование преступников. Уже удалось освободить 11 заложников.

Преступники в Нигерии часто берут людей в заложники для получения выкупа. 14 апреля 2014 года из интерната в населенном пункте Чибок (штат Борно) были похищены 276 школьниц, часть из них до сих пор не удалось вернуть. Как правило, захватом заложников занимаются боевики террористической группировки "Боко харам", которая возникла в 2002 году в Борно. Она добивается захвата власти в стране. С 2009 года организация перешла к активным действиям.