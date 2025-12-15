Экс-замглавы Нефтеюганска перевели из СИЗО под домашний арест

Речь идет о Павле Гусенкове

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель главы Нефтеюганска Павел Гусенков, который ранее был помещен под стражу по делу о превышении должностных полномочий, переведен под домашний арест по решению суда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе окружного суда Ханты-Мансийского автономного округа (Югры).

В пресс-службе подтвердили в ответ на вопрос, действительно ли мера пресечения Гусенкову изменена на домашний арест.

Как сообщили ранее ТАСС в СК РФ, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска по ст. 286 УК РФ (превышении должностных полномочий). По версии следствия, в 2023 году обвиняемый совершил действия, способствовавшие реализации объектов недвижимости акционерного общества, учредителем которого является город Нефтеюганск, по существенно заниженной стоимости и в нарушение установленного порядка. По уголовному делу проводятся следственные действия.

Фигурантом является Павел Гусенков, который, согласно информации на сайте администрации Нефтеюганска, был назначен на должность замглавы в 2022 году. В его функции входила координация и контроль деятельность департамента по делам администрации и ряда отделов. Ранее он трудился в силовых структурах и вел бизнес.