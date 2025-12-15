Пушилин: в ДНР из-за атаки ВСУ ранены два мирных жителя

По словам главы региона, пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь

ДОНЕЦК, 15 декабря. /ТАСС/. Два мирных жителя пострадали в Донецкой Народной Республике в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Два мирных жителя республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии. В Докучаевске в результате атаки ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получила женщина 1984 года рождения. В Красноармейске при вооруженной атаке ранения средней степени тяжести получил парень 2006 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Пушилина, пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь.