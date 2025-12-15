В КЧР осудили 10 участников преступного сообщества за сбыт наркотиков

Подсудимым назначены наказания в виде лишения свободы сроком от 8 до 12,5 года

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 15 декабря. /ТАСС/. Черкесский городской суд Карачаево-Черкесии приговорил 10 участников организованной преступной группы к длительным срокам лишения свободы по делу о сбыте наркотических средств. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

"В зависимости от степени участия и роли каждого подсудимым назначены наказания в виде лишения свободы сроком от 8 до 12,5 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Фигуранты обвинялись по ст. 210 (участие в преступном сообществе), ч. 2 ст. 30 - ч. 3 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств), п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере).

В 2022-2023 годах неустановленные лица разработали систему бесперебойной реализации наркотиков, создав для этого структурные подразделения под названиями "кураторы", "закладчики", "склады", "оптовики", "курьеры", куда вовлекли ряд граждан РФ. Члены группы занимались распространением наркотических средств на территории Карачаево-Черкесии. Каждый из участников выполнял строго определенную роль - от организатора и координаторов до курьеров, обеспечивавших распространение запрещенных веществ, отметили в суде.