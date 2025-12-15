На юге Москвы загорелся ангар

Площадь возгорания составила 500 кв. м

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Ангар загорелся на площади 500 кв. м на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Произошло возгорание ангара на улице Кирпичные Выемки на площади 500 кв. м, информации о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили, что пожар локализован.

Позже в Telegram-канале московского МЧС проинформировали о ликвидации пожара.

"Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

Как добавили в ведомстве, информация уточняется.

В новость внесены изменения (00:10 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара.