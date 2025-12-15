На юге Москвы загорелся ангар
15 декабря, 20:05
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Ангар загорелся на площади 500 кв. м на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Произошло возгорание ангара на улице Кирпичные Выемки на площади 500 кв. м, информации о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили, что пожар локализован.
Позже в Telegram-канале московского МЧС проинформировали о ликвидации пожара.
"Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - отмечается в сообщении.
Как добавили в ведомстве, информация уточняется.
В новость внесены изменения (00:10 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара.