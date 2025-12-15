В Волгограде задержали сбившего пешехода водителя полицейской "Газели"

Правонарушитель скрылся с места происшествия

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 15 декабря. /ТАСС/. Водитель полицейской "Газели", который сбил пешехода в Волгограде и скрылся с места происшествия, задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Мужчину отстранили от службы.

Водитель полицейской "Газели" совершил наезд на 18-летнего жителя Волгограда и скрылся с места происшествия. В результате аварии пострадавшего госпитализировали.

"Полицейские быстро установили и задержали подозреваемого в причастности к аварии. Им оказался 30-летний сотрудник кинологического подразделения волгоградского ЛУ МВД России на транспорте. В настоящее время он отстранен от несения службы и будет уволен по отрицательным основаниям", - написала Волк в своем Telegram-канале.

Она также уточнила, что собранные полицейскими материалы направят в следственные органы для юридической оценки.