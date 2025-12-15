На Ставрополье произошло землетрясение магнитудой 4,0

Сейсмособытие зафиксировали в 11 км от Зеленокумска

СТАВРОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали в районе города Зеленокумска (Ставропольский край), жертв и разрушений нет. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

"В 11 км от города Зеленокумска зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,0 на глубине 10 км. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.