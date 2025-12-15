На Ставрополье произошло землетрясение магнитудой 4,0
Редакция сайта ТАСС
15 декабря, 20:30
СТАВРОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали в районе города Зеленокумска (Ставропольский край), жертв и разрушений нет. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
"В 11 км от города Зеленокумска зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,0 на глубине 10 км. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.