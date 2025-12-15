В Приморье осудили экс-замглавы таможенного поста по делу о взятке

Дениса Файзенгера приговорили к 4,5 года колонии

ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд признал виновным и приговорил бывшего заместителя начальника Владивостокского таможенного поста - центра электронного декларирования Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Дениса Файзенгера, обвиняемого в получении взяток, к четырем годам шести месяцам колонии строгого режима. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"С учетом позиции государственного обвинителя Приморской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере свыше 4,4 млн рублей. Он также лишен права занимать определенные должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на пять лет и специального звания", - сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, с марта 2018-го по июнь 2019 года Файзенгер получил взятку на банковскую карту, а также во время личных встреч с представителем компаний за беспрепятственный выпуск таможенных деклараций и общее покровительство. Также с мая 2018-го по декабрь 2021 года ему систематически передавались взятки лично от другого представителя других компаний. Общая сумма взятки составила более 2 млн рублей.

Деньги Файзенгер получал за информацию о таможенной стоимости товаров в пределах минимально допустимых индексов, которые не подпадали под индикатор таможенного риска и по ним не нужно было проводить контрольные процедуры, а также за быстрый и беспрепятственный выпуск таможенных деклараций на товары организаций.

К преступлениям осужденный привлек своего руководителя - бывшего начальника центра электронного декларирования, который покровительствовал и распределял между ними доли незаконных вознаграждений.

Свою вину обвиняемый признал и заключил с прокурором досудебное соглашение. Расследование в отношении соучастников продолжается.