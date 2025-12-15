При крушении бизнес-джета в Мексике погибли минимум шесть человек

Причины авиакатастрофы выясняются

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Rebecca Blackwell

МЕХИКО, 16 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли при крушении частного бизнес-джета вблизи международного аэропорта города Толука в штате Мехико. Об этом сообщила служба гражданской защиты штата в Х.

"Речь идет о частном реактивном самолете Cessna Citation III с бортовым номером XA-PRO, который вылетел из города Акапулько (штат Герреро) с пунктом назначения в городе Толука. На борту находились восемь пассажиров и двое членов экипажа. По предварительным данным, погибших шестеро", - говорится в публикации.

В службе гражданской защиты добавили, что работы на месте происшествия продолжаются. Причины авиакатастрофы устанавливаются.