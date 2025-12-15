Жители Камчатки почувствовали подземные толчки силой до 3 баллов

Эпицентр сейсмособытия располагался в 227 км от Петропавловска-Камчатского

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 декабря. /ТАСС/. Ощущаемые точки силой до 3 баллов зафиксировали во время землетрясения в отдельных районах на Камчатке, эпицентр сейсмособытия располагался в 227 км от Петропавловска-Камчатского, сообщили ТАСС в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Магнитуда сейсмособытия - 6,3, эпицентр в 227 км от Петропавловска-Камчатского. В отдельных районах подземные толчки ощущались силой до 3 баллов", - рассказали в учреждении.

Никто не пострадал, угроза цунами не объявлялась.