В Бразилии из-за ветра рухнула копия статуи Свободы

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

Копия Статуи Свободы в муниципалитете Гуаиба © AP Photo/ Eraldo Peres

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 декабря. /ТАСС/. Копия статуи Свободы в муниципалитете Гуаиба (штат Риу-Гранди-ду-Сул) обрушилась из-за сильного порыва ветра. Об этом сообщил портал G1.

На видеозаписи с момента происшествия видно, как памятник, имитирующий статую Свободы, начинает падать с постамента из-за сильного шторма. Как отмечает портал, в регионе было объявлено предупреждение о порывах ветра, достигающих более 25 м/с.

По данным G1, высота статуи с учетом постамента составляла 35 м, ее обрушившаяся часть достигала 24 м.

В результате инцидента никто не пострадал, территорию на месте происшествия оцепили.