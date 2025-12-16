Мужчину под Новосибирском осудили за убийство собак и избиение людей

Его приговорили к 4 годам 10 месяцам колонии

НОВОСИБИРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Искитимский районный суд Новосибирской области приговорил мужчину к 4 годам 10 месяцам колонии за убийство двух собак и избиение двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

"Приговором суда Шадрин С.А. признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что мужчина, находясь у подъезда многоквартирного дома в состоянии алкогольного опьянения, нанес двум потерпевшим не менее 5 ударов в область головы и не менее 20 ударов по лицу. После этого он занес двух собак в квартиру, где неустановленным предметом нанес им не менее трех ударов по голове. В результате проведения судебно-ветеринарной экспертизы установлено, что повреждения, нанесенные животным, свидетельствуют о насильственной смерти.