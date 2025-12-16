В Хабаровске загорелся двухэтажный дом

Погибла женщина, сообщили в региональном МЧС

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 16 декабря. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание на площади 150 кв. м в двухэтажном кирпичном доме в переулке Бурейском в Хабаровске. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"Пожар возник в двухэтажном кирпичном жилом доме с пристроенной к нему деревянной верандой. Огонь из квартир быстро перешел на кровлю. Тушение пожара осложняет обрыв электрических проводов. По предварительным данным, из дома спасено три человека, в том числе один ребенок. Еще 16 человек вышли самостоятельно", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в тушении пожара задействовано 8 единиц техники и 28 человек. Возгорание локализовано на общей площади 150 кв. м, огнем повреждена кровля и две квартиры.

Позже в региональном МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.

"Огнеборцы ликвидировали открытое горение в жилом доме в переулке Бурейском в Хабаровске. <...> В ходе тушения обнаружена погибшая женщина. Личность и обстоятельства гибели уточняются", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что продолжается проливка и разбор конструкций.

В новость внесены изменения (07:00 мск) - добавлена информация о погибшей и ликвидации открытого горения.