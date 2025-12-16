В ДНР задержали подростка за поджоги сотовых вышек

По данным регионального УФСБ, он действовал по заданию неизвестного из Telegram

ДОНЕЦК, 16 декабря. /ТАСС/. Подросток задержан в Мариуполе за поджоги сотовых вышек по заданию украинских спецслужб.

Об этом сообщили в УФСБ по ДНР.

"Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан житель Мариуполя, причастный к совершению террористического акта. Установлено, что 16-летний подросток, находясь в поисках подработки, установил контакт с неизвестным лицом в мессенджере Telegram и по его заданию осуществил поджог вышки оператора связи на территории города", - сообщили в ведомстве.

По данным УФСБ, следственным подразделением возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК России "Террористический акт".