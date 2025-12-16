В Ижевске произошло возгорание в производственном здании

Эвакуировали 50 человек

ИЖЕВСК, 16 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в одном из цехов производственного здания на улице Орджоникидзе в Ижевске. Эвакуированы 50 человек, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии.

"В 07:13 (06:13 мск) поступило сообщение о возгорании в производственном здании по улице Орджоникидзе. Установлено, что горение происходило в одном из цехов. Эвакуированы 50 человек, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь пожара, по предварительным оперативным данным, составила 100 кв. м. В 07:37 (06:37 мск) объявлена ликвидация открытого горения. Работы на месте продолжаются.