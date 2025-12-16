В массовом ДТП под Воронежем пострадали четыре человека

Авария произошла в Каширском районе

ВОРОНЕЖ, 16 декабря. /ТАСС/. После массового ДТП с автобусами и грузовиком в Каширском районе Воронежской области госпитализированы четыре человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"В результате ДТП госпитализированы четверо граждан. В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия" - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 16 декабря около 03:00 мск в дежурную часть поступила информация о том, что в Каширском районе на 571-м км федеральной трассы М-4 "Дон" водитель автомашины Foton 1968 не справился с управлением и допустил наезд на металлическое бордюрное ограждение, после чего столкнулся с припаркованным грузовиком Scania. В результате данного ДТП не было пострадавших.

Однако на указанном участке автодороги образовался затор с затрудненным движением. Водитель рейсового автобуса Neoplan не учел погодные условия, не справился с управлением и допустил столкновение с движущейся в попутном направлении автомашиной DAF, а также рейсовым автобусом SsangYong, который двигался по направлению Москва - Таганрог. "После допустил столкновения с автомашиной Skoda Octavia под управлением [водителя] 1978 года рождения, автомашиной "Газель" под управлением водителя 1972 года рождения и автомашиной Chevrolet Cruze под управлением [водителя] 2005 года рождения", - сообщили в ведомстве.