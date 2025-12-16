В Красноярске задержали мужчину, укрывшегося в доме с оружием

Задержанный выгнал жену на мороз, а потом устроил стрельбу

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Красноярске задержали мужчину, который пьяным во время скандала выгнал жену на мороз, а потом устроил стрельбу. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, ночью в полицию поступило сообщение о том, что в частном доме на улице Любы Шевцовой пьяный мужчина 1986 г. р. во время скандала выгнал жену на мороз, после чего произвел один выстрел в сторону улицы из неустановленного оружия. Было известно, что в доме находится семилетний ребенок. Никаких требований мужчина не выдвигал. На место были направлены полицейские и спецназ управления Росгвардии по краю.

"Начальник краевого главка Александр Соловьев, его заместитель и руководитель городской полиции совместно с сотрудниками СОБРа зашли в дом для ведения переговоров с мужчиной. В результате совместных оперативных действий злоумышленник был задержан, изъято гладкоствольное ружье", - написала Волк в своем Telegram-канале.

По словам Волк, мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавших нет.