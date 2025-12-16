ТАСС: уральских блогеров подозревают в работе на нежелательные в РФ организации

Речь идет об Алексее Соколове, Ларисе Захаровой и Романе Качанове

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело об организации деятельности нежелательной организации возбуждено в отношении екатеринбургских блогеров Алексея Соколова, Ларисы Захаровой и Романа Качанова. Правоохранители подозревают их в освоении грантовых средств от признанных нежелательными на территории РФ иностранных организаций под видом правозащитной деятельности в местах лишения свободы, у них проведены обыски.

Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Сегодня утром в Екатеринбурге правоохранительные органы провели обыски у блогеров, которые под видом правозащитной деятельности в местах лишения свободы осваивали грантовые средства от признанных нежелательными на территории нашей страны Норвежского Хельсинкского комитета (Norwegian Helsinki Committee) и Национального фонда в поддержку демократии (National Endowment for Democracy). Основанием для проведения следственных действий у Алексея Соколова, Ларисы Захаровой и Романа Качанова выступили материалы уголовных дел, возбужденных по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности нежелательной организации)", - сказал собеседник агентства.

Ранее к следственным органам с просьбой проверить деятельность Соколова и его товарищей обратилась свердловская общественница Екатерина Сапрыкина.