В Приамурье четырех человек осудили за мошенничество с соей на 38 млн рублей

Местные жители либо вовсе не отправляли товар, либо присылали покупателям лишь небольшую часть

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Благовещенский городской суд Амурской области вынес приговор четырем местным жителям за мошенничество. Они под видом агропредприятия продали несуществующую сою на 38 млн рублей, сообщили в пресс-службе суда.

"Схема мошенничества была отработана и повторялась. Злоумышленники размещали ложные объявления о продаже больших партий сои. При этом выдавали себя за успешных фермеров или посредников с собственными складами и ресурсами. Когда покупатели начинали переговоры, мошенники разными способами - ссылаясь на рост цен или наличие других клиентов - настаивали на полной предоплате. После этого они либо не отправляли товар, либо присылали лишь небольшую часть. В результате общий ущерб, нанесенный пострадавшим, составил более 38 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что злоумышленники действовали с 2019 по 2022 год под видом ряда юридических лиц, которые они создали или купили. Среди подставных компаний оказались фирмы "Регион", "Экспо-трейд", "Торговый дом Орион", "Амур-Агро". Помимо крупных мошенничеств (ст. 159 УК РФ), суд установил факты создания фирм-однодневок (ст. 173.1 УК РФ) и приобретения оборудования для незаконного доступа к банковским счетам (ст. 187 УК РФ).

Руководителю преступной схемы, который привлекал соучастников и управлял фирмами-однодневками, суд назначил восемь лет колонии общего режима и штраф 150 тыс. рублей. Его брат находил компании-жертвы и обманывал их представителей, он приговорен к двум годам условного лишения свободы с таким же испытательным сроком.

Третий фигурант, привлеченный в качество подставного лица, который формально руководил некоторыми фирмами, получил два года восемь месяцев принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Последний пособник предоставлял для махинаций подконтрольную ему компанию "Экспо-трейд". Он оштрафован на 450 тыс. рублей и приговорен к двум годам исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в пользу государства. Также осужденные должны возместить потерпевшим 22 млн рублей материального ущерба.