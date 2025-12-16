В Донецке при атаке украинского БПЛА пострадала женщина

Противник атаковал Киевский район 15 декабря в 21:50 мск

ДОНЕЦК, 16 декабря. /ТАСС/. ВСУ ранили женщину 1943 года рождения в Донецке ДНР, атаковав город с использованием БПЛА, сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

"По дополнительной информации, в результате вражеской атаки БПЛА в Киевском районе повреждено остекление многоквартирных домов по проспекту Киевскому. Также пострадала женщина 1943 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

По данным управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики, противник атаковал Киевский район при помощи дрона-камикадзе в понедельник в 21:50 мск.