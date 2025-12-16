В Вологодской области при пожаре погибли женщина и двое детей

Причины возгорания уточняются

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Женщина и двое детей 9 и 10 лет, предположительно, погибли в результате пожара, который произошел в Кичменгском Городке Вологодской области. Причины возгорания уточняются, сообщил глава Кичменгско-Городецкого округа Андрей Андринович.

"16 декабря в 01:44 мск по адресу: Кичменгский Городок, ул. Заречная, дом 60, произошел пожар. Предварительно, погибла женщина 1997 года рождения и двое детей 2015 и 2016 годов рождения. Причины возгорания уточняются", - сообщил глава округа на своей странице во "ВКонтакте".

По данным пресс-службы главного управления МЧС РФ по области, около двух часов ночи в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в двухквартирном доме на улице Заречной. "До прибытия пожарных из дома эвакуировались двое жильцов одной квартиры, из соседней смогли выбраться мужчина с трехлетним сыном. Его 28-летняя сожительница и еще двое детей (10-летняя девочка и 9-летний мальчик), предположительно, могли остаться в доме. На данный момент открытое горение ликвидировано. Внутри строения обнаружены двое погибших, их личности устанавливаются", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

На месте работают специалисты, обстоятельства и причины происшествия выясняются.