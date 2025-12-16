В Запорожской области произошли взрывы
МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Взрывы произошли в контролируемой властями Украины части Запорожской области. Об этом сообщил глава подчиняющейся Киеву областной администрации Иван Федоров.
"Взрывы в Запорожской области", - написал он в своем Telegram-канале, не приведя подробностей.
В настоящее время в подконтрольной украинским властям части региона действует режим воздушной тревоги.
Позднее Федоров сообщил о повторных взрывах.
