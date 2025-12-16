ANI: в Индии столкнулись семь автобусов и три автомобиля

Четыре человека погибли

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 4 человека погибли и еще 25 пострадали в результате столкновения семи автобусов с тремя легковыми автомобилями на скоростном шоссе Дели - Агра в индийском северном штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщило агентство ANI.

По его информации, авария произошла утром 16 декабря в районе города Матхура из-за густого тумана. От столкновения автобусы загорелись.

На место происшествия были направлены врачи скорой помощи и 11 пожарных расчетов. Пострадавшие госпитализированы.