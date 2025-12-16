В Курской области в ДТП с автобусом погиб человек

Еще четверо пострадали

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Курской области, один человек погиб, еще четверо пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"На трассе между Рыжково и Линцом столкнулись автобус и легковой автомобиль. К сожалению, один человек погиб. Выражаю искренние соболезнования семье. Еще четверо человек пострадали", - написал он.

По словам главы региона, пострадавших доставят в Курскую областную больницу. Хинштейн пожелал им скорейшего выздоровления. "Наши врачи сделают все, чтобы поставить их на ноги. Правительство Курской области окажет всю необходимую помощь", - добавил он.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, скорой. Устанавливаются причины аварии.

Как добавили в пресс-службе УМВД по региону, по факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет причины и условия происшествия, после чего действиям участников будет дана правовая оценка.