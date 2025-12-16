В Брянской области более 20 человек доставили в больницу после ДТП

Произошло столкновение микроавтобуса и автомобиля Chevrolet

Редакция сайта ТАСС

БРЯНСК, 16 декабря. /ТАСС/. В Брянской области 10 несовершеннолетних, 9 взрослых и 2 водителей доставлены в медучреждение после столкновения микроавтобуса, перевозившего детей, и автомобиля Chevrolet. Полиция проводит проверку, погибших нет, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"Полицией проводится проверка по факту ДТП в Брянском районе. <...> В результате столкновения погибших нет. В медучреждение для оказания помощи доставлены ехавшие в микроавтобусе десять несовершеннолетних и девять взрослых, а также водители транспортных средств. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, ДТП произошло около 08:50 мск на 367-м км дороги М-3 в Брянском районе Брянской области. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом, который перевозил детей.