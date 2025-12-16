На разрезе "Сибэнергоуголь" в Кемеровской области приостановили горные работы

Были выявлены нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 16 декабря. /ТАСС/. Новокузнецкий районный суд Кемеровской области приостановил ведение горных работ на угольном разрезе компании "Сибэнергоуголь" на 90 суток. Об этом сообщили в пресс-службе объединенного пресс-центра судов региона.

"Постановлением Новокузнецкого районного суда Кемеровской области от 12 декабря 2025 года ООО "Сибэнергоуголь" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов). Обществу назначено наказание в виде административного приостановления деятельности по ведению горных работ на опасном производственном объекте "Разрез угольный" сроком на 90 суток, за исключением работ, направленных на устранение выявленных нарушений промышленной безопасности и ликвидацию опасной зоны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что были выявлены нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта. Судом установлено, что открытые горные работы на объекте велись с отступлением от проектных решений и плана развития горных работ. Также были выявлены нарушения норм безопасности, которые создавали угрозу обрушения бортов, повреждения горнотранспортного оборудования и также угрожали жизни и здоровью работников.

Представители "Сибэнергоугля" с выявленными нарушениями согласились, вину признали и пояснили, что принимаются меры по их устранению. Повторное совершение однородного административного правонарушения в период было признано отягчающим обстоятельством.