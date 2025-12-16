Генпрокуратура пресекла незаконный сбор с авиакомпаний в аэропортах

Оператор аэропорта Горно-Алтайск взимал с авиакомпаний плату за использование информационной платформы общего доступа для регистрации пассажиров

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура России по результатам проверки приняла меры для пресечения незаконного дополнительного сбора с авиакомпаний в аэропортах. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Установлено, что оператор аэропорта Горно-Алтайск в отсутствие экономического обоснования взимал с авиакомпаний плату за использование информационной платформы общего доступа для регистрации пассажиров", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ходе проведенной по ее поручению проверки транспортными прокурорами совместно с ФАС России "аналогичные факты навязывания дополнительной услуги за отдельную плату, несмотря на необходимость ее включения в базовый тариф по обслуживанию пассажиров, выявлены еще в 14 аэропортах, в том числе в Сочи, Калининграде и Екатеринбурге".

Материалы были направлены в ФАС. "Указанные организации предупреждены ФАС России о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства", - добавили в Генпрокуратуре.

Ситуация находится на контроле Генпрокуратуры России.