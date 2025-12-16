Детский омбудсмен призвала запретить публикацию видео и фото нападения в Одинцове
08:57
МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова призвала запретить публикацию видео и фото нападения с ножом на школу Одинцовского городского округа. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
"Считаю публикацию видео нападения в школе неприемлемой. Это совершенно неэтично по отношению в первую очень к пострадавшим, к семье погибшего мальчика. Видео и фото с места преступления должны быть под запретом. И использоваться только в рамках следственных действий", - написала Мишонова.