Детский омбудсмен призвала запретить публикацию видео и фото нападения в Одинцове

Это неэтично по отношению к пострадавшим и к семье погибшего мальчика, отметила Ксения Мишонова
08:57

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова призвала запретить публикацию видео и фото нападения с ножом на школу Одинцовского городского округа. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Считаю публикацию видео нападения в школе неприемлемой. Это совершенно неэтично по отношению в первую очень к пострадавшим, к семье погибшего мальчика. Видео и фото с места преступления должны быть под запретом. И использоваться только в рамках следственных действий", - написала Мишонова. 

