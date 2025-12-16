В Якутске в гимназии прорвало трубу отопления

Старшеклассник получил ожог

ЯКУТСК, 16 декабря. /ТАСС/. Прорыв трубы отопительной системы произошел в гардеробной гимназии в Якутске. Ожог получил старшеклассник, организована служебная проверка, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

"16 декабря в здании Якутской городской национальной гимназии в результате прорыва трубы отопительной системы в гардеробной учреждения пострадал ученик 11-го класса. Подросток был немедленно доставлен в ожоговое отделение республиканской больницы №2, где ему диагностирован ожог третьей степени и оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что администрация гимназии держит связь с родителями ребенка, и состояние школьника оценивается как удовлетворительное.

Управление образования окружной администрации Якутска организовало служебную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. "Аварийная ситуация на месте ликвидирована. Школа продолжает образовательный процесс в штатном режиме", - добавили в министерстве.

Отмечается, что министерство дало указание всем образовательным организациям и подведомственным учреждениям провести внеплановые проверки состояния систем отопления, водоснабжения и других коммуникаций с учетом экстремально низких температур наружного воздуха.

В Якутске установились низкие температуры. Ученики 1-5-х классов с 12 декабря находятся на дистанционном обучении из-за установившихся морозов. Из-за понижения температуры 15 и 16 декабря актированный день объявлен в Якутске и для учеников 1-8-х классов.