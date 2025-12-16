Следователи приступили к осмотру школы в Одинцове на предмет наличия СВУ

Специалисты также приступили к следственным мероприятиям

Редакция сайта ТАСС

© Максим Григорьев/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Следователи и криминалисты приступили к осмотру школы в Одинцове, где подросток напал на людей с ножом. Об этом журналистам сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

"В буквальном смысле только что приступили к осмотру всех мест. <…> Не все участки, которые должны следователи и криминалисты осмотреть, еще пока осмотрены, не допустили ко всему", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, найдено ли СВУ.

В новость внесена правка (13:51 мск) - передается с исправлением в заголовке, лиде и после цитаты.