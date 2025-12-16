Во всех школах Одинцова усилили меры безопасности
10:20
обновлено 10:38
МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Меры безопасности усилены во всех школах Одинцова после нападения с ножом на одно из учебных заведений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Андрей Иванов.
"В чатах и соцсетях распространяются угрозы и неподтвержденная информация. Прошу доверять только официальным сообщениям. Во всех школах округа усилены меры безопасности, полиция и Росгвардия на дежурстве", - написал Иванов.
Он отметил, что коллектив школы в ходе происшествия быстро эвакуировал всех детей. "Причины случившегося будут тщательно проанализированы, чтобы сделать все, чтобы подобное больше не повторилось", - добавил глава городского округа.