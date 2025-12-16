Раненному в одинцовской школе охраннику оказывают медпомощь в областной больнице

Глава городского округа Андрей Иванов отметил, что получает информацию о состоянии пострадавшего

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Охраннику, раненному в школе Одинцовского городского округа, оказывают медпомощь в областной клинической больнице. Об этом сообщил глава городского округа Андрей Иванов.

"Раненому охраннику оказывают медицинскую помощь в Одинцовской областной больнице, постоянно получаю информацию о его состоянии", - написал Иванов в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что с близкими погибшего при нападении на школу ребенка в настоящее время работают психологи. "Со своей стороны окажем родственникам мальчика всю необходимую помощь", - заметил глава города.