Раненному в одинцовской школе охраннику оказывают медпомощь в областной больнице
10:20
обновлено 10:34
МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Охраннику, раненному в школе Одинцовского городского округа, оказывают медпомощь в областной клинической больнице. Об этом сообщил глава городского округа Андрей Иванов.
"Раненому охраннику оказывают медицинскую помощь в Одинцовской областной больнице, постоянно получаю информацию о его состоянии", - написал Иванов в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что с близкими погибшего при нападении на школу ребенка в настоящее время работают психологи. "Со своей стороны окажем родственникам мальчика всю необходимую помощь", - заметил глава города.