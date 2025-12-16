В Воронежской области ребенок провалился под лед и утонул

Трагедия произошла из-за пренебрежения правилами безопасности на водоемах

ВОРОНЕЖ, 16 декабря. /ТАСС/. Ребенок утонул в реке Усманке в селе Бабяково под Воронежем, провалившись под тонкий лед. Трагедия произошла 15 декабря, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Вечером 15 декабря в дежурную службу главного управления поступила информация о происшествии на реке Усманке в селе Бабяково. Мужчина, проходивший по другому берегу, услышал крики детей и сразу позвонил своему знакомому, который живет рядом. Тот быстро приехал на место и с помощью веревки спас мальчика. К сожалению, второй девятилетний ребенок, который также был на льду, утонул", - говорится в сообщении.

Тело ребенка утром 16 декабря подняли из реки водолазы аварийно-спасательной службы Воронежской области, добавили в пресс-службе. Там подчеркнули, что трагедия произошла из-за пренебрежения правилами безопасности на водоемах - неокрепший лед был крайне опасен для выхода на него.

Сотрудники СК РФ по Воронежской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти несовершеннолетнего, допрашивают свидетелей и выполняют другие действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.