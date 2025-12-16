В Запорожской области из-за обстрела ВСУ погибла женщина

По словам губернатора региона Евгения Балицкого, на месте работают оперативные службы

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли удар по прифронтовому городу Пологи, погибла мирная жительница. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В результате атаки противника на город Пологи погибла женщина 1952 года рождения. Во время обстрела она находилась во дворе своего дома. Приношу глубокие соболезнования близким погибшей", - написал он.

На месте работают оперативные службы.